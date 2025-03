Na-jam na naman ang printer! Ang printer emoji ay nagpapakita ng isang tradisyonal na computer printer na may tray, at isang piraso ng papel na pumapasok dito. Ang estilo at kulay ng printer emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji ng printer ay kadalasang nauugnay sa mga gamit sa opisina, mga gamit sa trabaho, mahahalagang dokumento, at mga gusali ng opisina. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga gamit sa opisina o nagpi-print ng dokumento. Halimbawa: Jan, pakibili ng tinta para sa 🖨

Kopya

Keywords: computer, printer

Codepoints: 1F5A8 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )