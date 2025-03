Huminga ng malalim at huminga. Ang malamig na pakiramdam ng metal sa iyong dibdib ay nagmumula sa stethoscope ng doktor. Ang medikal na instrumento na ito ay ginagamit ng mga doktor at medikal na propesyonal upang makinig sa mga tunog na ginawa ng katawan. Ang stethoscope emoji ay nagpapakita ng tradisyonal na stethoscope na may maliit na hugis-disk na resonator at dalawang tubo na nakakonekta sa mga earpiece. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa isang bagay na nauugnay sa gamot, kalusugan, o opisina ng doktor. Halimbawa: Huwag kalimutan, ang iyong taunang pagsusuri nito sa Miyerkules

Keywords: doktor, medisina, puso, stethoscope

Codepoints: 1FA7A

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )