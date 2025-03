Kinukuha ng mga robot ang mundo! O baka nandito lang sila para mas mapadali ang like on earth. Sa alinmang paraan, narito ang robot na emoji upang manatili. May robotic look ang emoji. Isang parisukat na hugis, kulay metal na ulo, bukas na mga mata, isang antena, isang robot na ilong at mga tainga. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa isang robot, isang makina, o para tumawag sa isang tao, na parang robot. Marahil ay wala silang anumang mga damdamin tulad ng isang robot, o gumagana sila tulad ng isang robot. Madalas ding ginagamit ang emoji na ito kapag tumutukoy sa agham o teknolohiya. Halimbawa "Si Ken ay isang robot. 🤖 Wala siyang emosyon at sinusunod niya ang parehong gawain araw-araw.”

Keywords: mukha, mukha ng robot, robot

Codepoints: 1F916

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )