¡Los robots se están apoderando del mundo! O tal vez solo están aquí para hacer que la tierra sea más fácil. De cualquier manera, el robot emoji está aquí para quedarse. El emoji tiene un aspecto robótico. Una forma cuadrada, cabeza de color metal, ojos muy abiertos, una antena, una nariz y orejas de robot. Use este emoji cuando hable de un robot, una máquina o para llamar a alguien, como un robot. Tal vez no tengan sentimientos como un robot, o funcionen como un robot. Este emoji también se usa a menudo para referirse a la ciencia o la tecnología. Ejemplo “Ken es un robot. 🤖 No tiene emociones y sigue la misma rutina todos los días”.

Keywords: cara, monstruo, robot

Codepoints: 1F916

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )