Grin and bear it es el lema de este emoji, cuyo rostro adolorido y contenido parece esperar algo insufrible. Este emoji también se puede usar para comunicar un comportamiento indulgente imprudente o casi sin disculpas: No, me comí tu rebanada de pastel. Por supuesto que no compré esos zapatos caros. Es mejor pedir perdón que permiso.

Copiar

Keywords: cara, cara haciendo una mueca, mueca

Codepoints: 1F62C

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )