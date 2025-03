¡Mamá lo logramos! Este emoji expresa el mejor sentimiento positivo absoluto del universo. El emoji de cara radiante con ojos sonrientes presenta una cara amarilla con ojos sonrientes cerrados y una gran sonrisa que muestra los dientes superiores e inferiores. Este emoji básicamente dice "Oh, Dios mío, realmente no puedo contener mis emociones, mi sonrisa está a punto de estallar en mi cara... estoy tan feliz". Usa este emoji si estás experimentando una emoción incontrolable. Ejemplo: ¡Carla viene de visita en una semana! No la he visto en 10 años. Estoy tan emocionada 😁.

Copiar

Keywords: cara, cara radiante con ojos sonrientes, ojo, risa, sonrisa

Codepoints: 1F601

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )