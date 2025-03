I robot stanno conquistando il mondo! O forse sono qui solo per rendere più facile come sulla terra. Ad ogni modo, l'emoji del robot è qui per restare. L'emoji ha un aspetto robotico. Forma quadrata, testa color metallo, occhi spalancati, un'antenna, naso e orecchie da robot. Usa questa emoji quando parli di un robot, di una macchina o per chiamare qualcuno, simile a un robot. Forse non hanno sentimenti come un robot o funzionano come un robot. Questa emoji viene spesso utilizzata anche quando ci si riferisce alla scienza o alla tecnologia. Esempio “Ken è un tale robot. 🤖 Non ha emozioni e segue la stessa routine ogni giorno.

