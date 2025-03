La faccina sorridente con l'emoji del sudore mostra un'emoji ridente con gli occhi chiusi e una goccia di sudore sulla fronte. Questa emoji è appropriata per quando sei nervoso o imbarazzato, come quando qualcuno legge il tuo imbarazzante diario d'infanzia. O quando entrano in gioco le endorfine. Corridori alti. Sudando per i vecchietti. Ottenere il tuo secondo vento.