Hai preso le tue medicine? L'emoji della pillola può rappresentare la medicina e la salute, ma può anche rappresentare una tossicodipendenza. L'emoji della pillola mostra una pillola in stile capsula. Viene spesso prescritto dai medici come rimedio per una malattia. Questa emoji è usata per parlare di medicina, salute, medici, malattie, cure e prescrizioni. Questa emoji può anche essere usata per parlare di una dipendenza da pillole. Esempio: Sandy deve prenderne 10 💊al giorno a causa delle sue condizioni mediche.

Copia

Keywords: dottore, medicina, pillola

Codepoints: 1F48A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )