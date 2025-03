Questa emoji raffigura oggetti che possono essere trovati nelle aule di scienze, nei laboratori e nelle strutture di ricerca di tutto il mondo. La capsula di Petri è uno strumento scientifico utilizzato per coltivare le cellule, che si traduce in una fattoria per minuscoli esseri viventi come batteri, funghi o muschio. Questo piattino contiene cibo, ma non per gli umani!

Keywords: batteri, biologia, biologo, cultura, piastra di petri

Codepoints: 1F9EB

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )