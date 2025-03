Fai attenzione con un disco del computer, se lo graffi, potrebbe non funzionare. L'emoji del disco del computer mostra un disco d'argento rotondo racchiuso in una custodia trasparente. Il colore dell'emoji varia a seconda della tastiera emoji. L'emoji del disco del computer viene spesso utilizzato quando si parla di tecnologia informatica, disco musicale, videogiochi, software e altri dati che potresti inserire su un disco del computer. Per le giovani generazioni, questo disco può sembrare un concetto estraneo in quanto non sono più ampiamente utilizzati per musica, film o videogiochi. Esempio: papà ha tirato fuori la sua collezione di giochi per computer 💽 così possiamo giocare.

Keywords: disc, md, mini disc, minidisc

Codepoints: 1F4BD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )