L'emoji del floppy disk mostra un modo retrò di archiviare i file: in un sottile disco quadrato che poteva essere inserito in un computer. Usa questa emoji quando parli di tecnologia obsoleta o quando prendi in giro il modo in cui vivevano i tuoi amici più grandi.

Keywords: disc, floppy

Codepoints: 1F4BE

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )