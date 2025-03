L'emoji della torcia mostra una tipica torcia usata per illuminare lo spazio davanti a te. Su tutte le piattaforme, viene mostrato da diverse angolazioni, in diversi colori e può essere mostrato come acceso o spento. Puoi usare questa emoji per ricordare a qualcuno di essere preparato durante il campeggio o costruire un kit di sopravvivenza!

Keywords: pila, torcia

Codepoints: 1F526

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )