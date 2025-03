L'emoji dell'ascia è raffigurata in modo leggermente diverso su tutte le piattaforme. Mantengono tutti la stessa forma base di testa e manico d'ascia. Su alcuni la testa dell'ascia è rossa e bianca, su altri è grigia. L'ascia può essere usata per mostrare che stai tagliando la legna o facendo un lavoro utile. Oppure può essere usato per mostrare che sei estremamente arrabbiato o che qualcuno è stato licenziato.

Keywords: accetta, ascia, boscaiolo, taglialegna

Codepoints: 1FA93

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )