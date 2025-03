Questa emoji mostra due serie di catene posizionate l'una accanto all'altra. Le catene in questione sono argentate o grigie, in quanto realizzate in metallo. Gli anelli che compongono la catena si incastrano l'uno con l'altro, conferendole un aspetto simile a una corda. Questa emoji è spesso usata come allusione sessuale, per ovvie ragioni.

Keywords: catene, imprigionare, incatenare

Codepoints: 26D3 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )