L'emoji della bandiera di St. Pierre & Miquelon mostra uno sfondo azzurro con 3 quadrati pi ù piccoli allineati verticalmente a sinistra. Sul lato destro c'è una nave gialla sulle onde. Il quadrato in alto a sinistra ha triangoli rossi e strisce verdi in diagonale, il quadrato centrale mostra uno sfondo bianco e un disegno nero, e il quadrato in basso mostra uno sfondo rosso con 2 leoni gialli.