Questa emoji è esattamente come sembra: una forma semplice, senza fronzoli, raffigurata in una colorazione marrone. Può essere usato per descrivere un pezzo di cioccolato che hai condiviso con la tua cotta a pranzo o può essere usato come punto elenco colorato quando realizzi un progetto scolastico.

Copia

Keywords: quadrato, quadrato di colore marrone, quadrato marrone

Codepoints: 1F7EB

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )