Il pulsante con le frecce in senso antiorario mostra due frecce bianche in grassetto che si muovono con un movimento circolare ciclico contro un quadrato grigio. Questa emoji può essere usata per riferirsi a qualcosa che si muove in un ciclo, come il ciclo dell'acqua o le mode di stile.

Copia

Keywords: antiorario, frecce, frecce a cerchio aperto, frecce che ruotano in senso antiorario, frecce senso antiorario, pulsante con frecce che ruotano in senso antiorario

Codepoints: 1F504

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )