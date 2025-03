L'emoji del pulsante di espulsione raffigura un triangolo bianco e un rettangolo che simboleggia il processo di espulsione in molti dispositivi elettronici. Usa questa emoji quando rimuovi una chiavetta USB o un CD rom, o quando ti trovi in una situazione scomoda, come un brutto appuntamento, e hai bisogno di un amico che ti salvi.

Keywords: espulsione, pulsante, pulsante di espulsione

Codepoints: 23CF FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )