Questa emoji mette in mostra un simbolo familiare spesso visto su vecchi lettori di cassette o CD. Il loro scopo era velocizzare rapidamente un film o una canzone. L'emoji in questione può essere utilizzata nel termine non letterale per far sapere ai tuoi amici che devono sbrigarsi o muoversi più velocemente!

Keywords: avanzamento rapido, destra, doppia freccia a destra, freccia, pulsante di avanzamento rapido

Codepoints: 23E9

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )