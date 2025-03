Oh, questa è la mia marmellata! Se la canzone che stai ascoltando in questo momento è così bella che vuoi ascoltarla di nuovo, il pulsante di ripetizione è la tua risposta! L'emoji del pulsante di ripetizione mostra un quadrato, con due frecce bianche che creano un loop. Le frecce simboleggiano che quando una finisce, inizia l'altra, il che crea un ciclo infinito. Lo stile e il colore dell'emoji variano a seconda della tastiera emoji. In genere, troverai questa emoji all'interno di una piattaforma basata sull'audio, come un servizio di streaming musicale, utilizzata come pulsante per attivare e disattivare la funzione di ripetizione. Usa questa emoji quando vuoi dire al tuo amico di riprodurre di nuovo la tua canzone preferita. Esempio: “Tim, voglio ascoltare di nuovo l'ultima canzone. Mettilo su 🔁”

Keywords: frecce, frecce a cerchio, frecce senso orario, pulsante di ripetizione della riproduzione, senso orario

Codepoints: 1F501

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )