Oh ito ang aking jam! Kung ang kanta na pinapakinggan mo ngayon ay napakaganda kaya gusto mo itong marinig muli, ang repeat button ang iyong sagot! Ang repeat button na emoji ay nagpapakita ng isang parisukat, na may dalawang puting arrow na lumilikha ng isang loop. Ang mga arrow ay sumisimbolo na kapag ang isa ay nagtatapos, ang isa ay nagsisimula, na lumilikha ng isang walang katapusang loop. Ang estilo at kulay ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Karaniwan, makikita mo ang emoji na ito sa loob ng isang audio-based na platform, tulad ng isang music streaming service, na ginagamit bilang isang button para i-toggle ang repeat function on at off. Gamitin ang emoji na ito kapag gusto mong sabihin sa iyong kaibigan na i-play muli ang paborito mong kanta. Halimbawa: "Tim, gusto kong marinig muli ang huling kanta. Isuot mo na 🔁”

Kopya

Keywords: arrow, button na ulitin, clockwise, pag-ulit, pindutan, ulitin

Codepoints: 1F501

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )