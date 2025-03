Kung palagi kang nagta-type ng ALL CAPS, parang galit ka. Ang mga maliliit na character ay mahalaga din! Ipinapakita ng Input Latin na lowercase na emoji ang button na ginamit bilang toggle switch sa pagitan ng uppercase at lowercase na character sa isang virtual na keyboard. Ang emoji mismo ay nagpapakita ng lowercase na "a", "b", "c", at "d".