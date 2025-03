HINDI KA MAG-TYPE NG GANITO LAHAT NG ORAS o kung hindi ay iisipin ng lahat na sinisigawan mo sila. Iyon ang dahilan kung bakit umiiral ang emoji na ito! Ang input Latin Lowercase na emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na may maliit na titik na "a", "b", "c", at "d" sa loob nito. Ang estilo at kulay ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Kinakatawan ng emoji na ito ang button na nagsisilbing toggle switch sa pagitan ng uppercase at lowercase na character sa isang virtual na keyboard, para maitakda mo ang tono ng iyong text para matugunan ang iyong mga partikular na pangangailangan. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang pag-type, pagsusulat, o software. Halimbawa: Kate, gamitin ang 🔡button minsan, at itigil ang pagsigaw sa akin.

Keywords: abcd, ilagay, input na latin na lowercase, latin, lowercase, maliliit, titik

Codepoints: 1F521

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )