VOUS NE POUVEZ PAS TAPER COMME CECI TOUT LE TEMPS, sinon tout le monde va penser que vous leur criez dessus. C'est pourquoi cet emoji existe ! L'emoji d'entrée latine minuscule montre un carré avec un "a", "b", "c" et "d" minuscule à l'intérieur. Le style et la couleur des emoji varient selon le clavier emoji. Cet emoji représente le bouton qui agit comme un commutateur à bascule entre les caractères majuscules et minuscules sur un clavier virtuel, afin que vous puissiez définir le ton de votre texte pour répondre à vos besoins spécifiques. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de dactylographie, d'écriture ou de logiciel. Exemple : Kate, utilise parfois le bouton 🔡 et arrête de me crier dessus.

Keywords: lettres, lettres latines, minuscules, saisie

Codepoints: 1F521

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )