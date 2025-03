Si vous tapez toujours TOUT EN MAJUSCULES, vous aurez l'air en colère. Les caractères minuscules sont également importants ! L'emoji Input Latin minuscule montre le bouton utilisé comme un commutateur à bascule entre les caractères majuscules et minuscules sur un clavier virtuel. L'emoji lui-même affiche un "a", "b", "c" et "d" minuscule.