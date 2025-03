L'emoji du bouton "lecture ou pause" représente un bouton utilisé pour basculer entre la lecture et la mise en pause d'une piste multimédia (comme une chanson ou un film). Le bouton contient le symbole de lecture (un triangle) et le symbole de pause (vers des barres verticales) côte à côte. Le symbole "payer ou faire une pause" est positionné dans un carré gris, bleu et parfois orange. Vous avez probablement vu ce symbole partout, que vous diffusiez des émissions de télévision, regardiez un film ou utilisiez un lecteur de CD à l'ancienne !

Copie

Keywords: bouton lecture/pause, flèche, lecture, pause, triangle

Codepoints: 23EF FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )