Cet emoji rappelle une radio de la vieille école, qui diffusait souvent des stations de radiodiffusion et du jazz (comme on le voit dans tous les vieux films.) Cette radio particulière n'a pas été utilisée depuis de nombreuses années et peut être un objet de collection pour certaines personnes. Envoyez ceci à vos amis lorsque vous voulez faire du shopping d'antiquités !

Keywords: radio, vidéo

Codepoints: 1F4FB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )