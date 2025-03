L'emoji del pulsante "riproduci o metti in pausa" raffigura un pulsante che viene utilizzato per alternare tra la riproduzione e la pausa di una traccia multimediale (come una canzone o un film). Il pulsante contiene il simbolo di riproduzione (un triangolo) e il simbolo di pausa (a barre verticali) affiancati. Il simbolo "paga o metti in pausa" è posizionato in un quadrato grigio, blu e talvolta arancione. Probabilmente hai visto questo simbolo ovunque, sia che tu stia guardando programmi TV in streaming, guardando un film o utilizzando un vecchio lettore CD!

Keywords: destra, freccia, play e pausa, play o pausa, pulsante riproduci/pausa, triangolo

Codepoints: 23EF FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )