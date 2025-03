L'emoji del pulsante di pausa è un quadrato con due linee bianche verticali parallele che rappresentano il simbolo della pausa. Sebbene in genere si riferisca alla messa in pausa di un video, puoi utilizzare questa emoji ogni volta che hai bisogno di una pausa dalla conversazione in corso. È un modo educato per dire a qualcuno di comprimerlo per un minuto!

Copia

Keywords: mettere in pausa, pausa, pulsante

Codepoints: 23F8 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )