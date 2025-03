Questa emoji è raffigurata come due triangoli laterali rivolti a sinistra. È un pulsante di riavvolgimento rapido, ma potresti conoscerlo come un pulsante di riavvolgimento. È un simbolo che probabilmente hai visto su media popolari come film o programmi TV in streaming, videocassette o DVD e CD o musica.

Keywords: doppia freccia a sinistra, freccia, pulsante di riavvolgimento rapido, riavvolgimento rapido, sinistra

Codepoints: 23EA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )