Questa emoji rappresenta il pulsante shuffle, che si trova comunemente sui lettori MP3 o sui servizi di streaming musicale. Questa funzione riproduce i brani in ordine casuale. Questo è il simbolo universale per "Non so cosa voglio ascoltare, quindi lo lascerò mescolare finché non arriva a qualcosa che mi piace".

Keywords: frecce, frecce incrociate, frecce incrociate verso destra, pulsante di riproduzione casuale

Codepoints: 1F500

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )