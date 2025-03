L'emoji del pulsante della traccia successiva raffigura un simbolo che si trova spesso sui lettori multimediali. Rappresenta l'azione di saltare alla traccia successiva. Come in "questa canzone fa schifo, la prossima traccia!". Il simbolo è composto da una linea verticale e da due frecce triangolari che puntano a sinistra. Potresti aver visto questo pulsante su radio o lettori CD in quanto si riferisce al passaggio alla traccia successiva in una playlist o su un CD.

Keywords: freccia, prossima traccia, pulsante, traccia successiva

Codepoints: 23ED FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )