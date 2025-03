Ang susunod na track button na emoji ay naglalarawan ng isang simbolo na kadalasang makikita sa mga media player. Kinakatawan nito ang pagkilos ng paglaktaw sa susunod na track. As in, "ang kantang 'to ang pangit, next track!". Ang simbolo ay binubuo ng patayong linya at dalawang tatsulok na arrow na tumuturo sa kaliwa. Maaaring nakita mo ang button na ito sa mga radyo o CD player dahil tumutukoy ito sa paglaktaw sa susunod na track sa isang playlist o sa isang CD.

Keywords: arrow, button na susunod na track, eksena, pindutan, susunod, tatsulok, track

Codepoints: 23ED FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )