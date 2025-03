Dahan-dahan lang, at gamitin ang fast down na button na emoji. Ang fast down button na emoji ay nagpapakita ng isang parisukat, na may dalawang puting tatsulok na nakaturo 90 degrees pababa. Ang estilo at kulay ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Binibigyang-daan ka ng Fast down na button na pabagalin ang bilis ng audio sa 2 o 3 beses na bilis kaysa karaniwan. Ang emoji na ito ay kadalasang nauugnay sa audio, visual, at mga epekto sa pag-edit. Ginagamit din ng ilang tao ang emoji na ito bilang pababang direksyong arrow. Halimbawa: "Kailangang piliin ni Gina ang ⏬ upang pabagalin ito"

Kopya

Keywords: arrow, button na i-fast down, doble, ibaba, pahinaan, pindutan

Codepoints: 23EC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )