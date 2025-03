Oras na para tingnan ang iyong voicemail. Ang double curly loop na emoji ay ginagamit upang ilarawan ang isang opsyon para piliin at suriin ang iyong voicemail sa karamihan ng mga device. Ang double curly loop na emoji ay nagpapakita ng isang linya na may dalawang loops. Ang kulay at istilo ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji ay kumakatawan sa isang reel-to-reel tape recorder, na kung saan ang mga unang voicemail ay naitala bago ang mga telepono ay ganap na na-digitize. Gamitin ang emoji na ito kapag nag-iwan ka ng voicemail sa isang tao at gusto mong suriin niya ito. Halimbawa: “Berna, tinawagan kita kanina. Suriin ang iyong ➿mga mensahe.

Keywords: doble, dobleng curly loop, kulot, silo

Codepoints: 27BF

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )