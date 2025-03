Hora de verificar seu correio de voz. O emoji de loop duplo é usado para simbolizar uma opção para selecionar e revisar seu correio de voz na maioria dos dispositivos. O emoji de loop duplo encaracolado mostra uma linha com dois loops. A cor e o estilo do emoji variam de acordo com o teclado emoji. O emoji representa um gravador de bobina a bobina, que é onde as primeiras mensagens de voz foram gravadas antes que os telefones fossem completamente digitalizados. Use este emoji quando deixar uma mensagem de voz para alguém e quiser que ela verifique. Exemplo: “Berna, liguei para você mais cedo. Verifique suas ➿mensagens.

Copiar

Keywords: duas vezes, duplo, encaradolado, loop, loop encaracolado duas vezes

Codepoints: 27BF

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )