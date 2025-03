Você tem correio! O emoji da bandeja da caixa de entrada é usado para indicar a caixa de entrada de um e-mail, mas também pode ser usado para outras atividades na Internet, como indicar que um download está em andamento ou que uma mensagem está prestes a ser recebida. O emoji da bandeja da caixa de entrada mostra uma bandeja quadrada (a caixa de entrada) com uma seta apontando para baixo. A seta aponta para baixo para mostrar que algo está entrando na caixa, em oposição ao contrário, mostrando algo saindo da caixa. A cor do emoji da bandeja da caixa de entrada varia de acordo com o teclado emoji. Use este emoji ao falar sobre documentos recebidos, e-mails, e-mails ou mensagens instantâneas. Exemplo: “ Pam olha seu 📥, coloquei o documento lá.

Copiar

Keywords: bandeja, bandeja de entrada, caixa, caixa de entrada, comunicação, correspondência, recebida

Codepoints: 1F4E5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )