C'è posta per lei! L'emoji della barra della posta in arrivo viene utilizzata per indicare la posta in arrivo di un'e-mail, ma può anche essere utilizzata per altre attività su Internet come indicare che è in corso un download o che sta per essere ricevuto un messaggio. L'emoji del vassoio della posta in arrivo mostra un vassoio quadrato (la posta in arrivo) con una freccia rivolta verso il basso. La freccia punta verso il basso per mostrare che qualcosa sta entrando nella scatola, al contrario del rovescio che mostra qualcosa che esce dalla scatola. Il colore dell'emoji del vassoio della posta in arrivo varia a seconda della tastiera emoji. Usa questa emoji quando parli di documenti in arrivo, posta, e-mail o messaggi istantanei. Esempio: “ Pam controlla il tuo 📥, ho messo lì il documento.

Keywords: comunicazione, posta, ricevuta, vaschetta

Codepoints: 1F4E5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )