Controlla alcune di quelle e-mail, la tua casella di posta si sta riempiendo. L'emoji della busta in arrivo mostra il retro di una busta quadrata chiusa in movimento. Alcune versioni di questa emoji mostrano tre linee di movimento che indicano che è in arrivo. L'emoji della busta in arrivo viene spesso utilizzata come icona per gli indirizzi e-mail, ma può anche rappresentare l'invio di posta con timbro postale o messaggi istantanei. Esempio: “Ehi, per favore controlla il 📨. Penso di avere qualcosa.

Keywords: busta, comunicazione, email, in arrivo, lettera, posta in arrivo

Codepoints: 1F4E8

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )