L'emoji del vassoio della posta in uscita mostra un vassoio della scrivania aperto per i documenti con una freccia rossa in alto sopra di esso. Questa emoji può essere usata per riferirsi a un vassoio in un ufficio dove le persone nascondono lettere e contratti pronti per essere spediti.

Copia

Keywords: comunicazione, in uscita, inviata, posta, vaschetta

Codepoints: 1F4E4

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )