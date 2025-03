Quando vedi qualcuno con un blocco appunti, potrebbe contenere un elenco importante. L'emoji degli appunti mostra un pezzo di carta, un fermaglio e una tavola marrone quadrata dietro di esso. Il colore dell'emoji degli appunti varia in base alla tastiera delle emoji. Questa emoji è spesso associata a forniture per ufficio, materiale scolastico, studi medici e documenti importanti. Usa questa emoji quando devi procurarti delle provviste o spuntare degli elementi nella tua lista delle cose da fare Esempio: Martha ha una lunga lista di nomi per il premio in denaro. Il tuo nome non è sulla lista. 📋

Keywords: appunti, portablocco

Codepoints: 1F4CB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )