L'emoji crescente del grafico è nato in Giappone, dove il mercato azionario utilizza il rosso per indicare la crescita. Se usato in senso letterale, puoi usare questa emoji per proiettare un aumento delle vendite, della produttività o del successo complessivo. Come termine quotidiano, questa emoji può rappresentare la crescita, sia fisica che emotiva, e simboleggia il progresso e lo sviluppo, entrambi di natura positiva.

Keywords: andamento ascendente, ascendente, grafico, grafico con andamento positivo

Codepoints: 1F4C8

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )