Questa emoji mette in mostra una semplice cartella di file nella sua solita colorazione gialla o beige. Apple preferisce ritrarre questa emoji in una tonalità grigia, mentre Twitter utilizza il blu. Una cartella di file è ottima per organizzare documenti importanti e separare i documenti. Sono particolarmente utili in un ambiente d'ufficio. Puoi inviare questa emoji insieme a un'emoticon cartacea o di un libro, per ricordare a qualcuno un progetto importante in arrivo. In alternativa, poiché la cartella dei file è identica a quella vista su un computer, può essere utilizzata per indicare l'organizzazione nel tuo spazio virtuale!

Keywords: cartella, file

Codepoints: 1F4C1

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )