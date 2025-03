Qui è raffigurata una pagina del calendario con uno sfondo bianco e un'intestazione prevalentemente rossa. La data comunemente indicata è il 17 luglio, ovvero quando iCal è stato introdotto per la prima volta per Apple. Ora è diventato il "World Emoji Day", a causa della data indicata sul calendario. Su altre piattaforme, cambiano il giorno in cui è stata introdotta la loro app, come su Twitter dove è il 21 marzo.

Keywords: calendario, data, giorno, ricorrenza

Codepoints: 1F4C5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )