Sei una persona tipo ufficio o preferisci lavorare da casa? L'edificio per uffici si rivolge a molti dipendenti che lavorano dalle 9 alle 5 per ottenere uno stipendio. L'emoji dell'edificio per uffici mostra una struttura a più livelli con finestre e porte in vetro. Mentre l'emoji dell'edificio per uffici può darti ansia da lavoro, è un'emoji comunemente usata per parlare di lavori, capi, corporazioni, aziende e qualsiasi altra cosa relativa a un ambiente di lavoro d'ufficio tradizionale. Questa emoji potrebbe anche essere usata quando si parla di qualcosa che è gestito come un ufficio. Esempio: è la casa di Katy o un 🏢 I suoi figli fanno 40 ore di faccende a settimana.

Keywords: edificio, edificio di uffici, ufficio

Codepoints: 1F3E2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )