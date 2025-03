Diretto in ufficio per prendere un documento importante? Probabilmente avrai bisogno di una chiave per lo schedario. L'emoji dello schedario è usata per simboleggiare un comune mobile da ufficio: lo schedario. L'emoji dello schedario mostra uno schedario quadrato in metallo, con due cassetti, maniglie e porta etichette. Lo stile dell'emoji varia a seconda della tastiera emoji. L'emoji dello schedario è comunemente usata nelle conversazioni sul lavoro d'ufficio e, più esplicitamente, nelle conversazioni sull'archiviazione di documenti digitali o cartacei. Esempio: "Sam, non dimenticare di mettere i documenti importanti nel 🗄️ dopo la riunione di oggi!"

Keywords: archiviare, armadietto schedario, documenti, file, schedario, schedario da ufficio

Codepoints: 1F5C4 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )