Le valigette sono come borse per uomini (o uomini d'affari in generale) e in genere contengono documenti importanti per il lavoro o la scuola. Le valigette sono solitamente portate dalla generazione più anziana, poiché i giovani preferiscono gli zaini. Questa emoji mostra vari stili, che vanno da un tessuto marrone o materiale simile alla pelle e metallo, che rende il contenuto più pericoloso o importante.

Copia

Keywords: 24 ore, documenti, ufficio, valigetta, valigetta 24 ore

Codepoints: 1F4BC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )