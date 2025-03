Ang mga briefcase ay parang mga pitaka para sa mga lalaki (o mga negosyante sa pangkalahatan) at karaniwang may hawak na mahahalagang dokumento para sa trabaho o paaralan. Ang mga briefcase ay kadalasang dinadala ng mas lumang henerasyon, dahil mas gusto ng kabataan ang mga backpack. Ang emoji na ito ay nagpapakita ng iba't ibang istilo, mula sa isang brown na tela o parang leather na materyal at metal, na ginagawang mas mapanganib o mahalaga ang mga nilalaman.

Keywords: attache case, briefcase

Codepoints: 1F4BC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )