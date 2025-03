Ang spiral calendar emoji ay pinakamainam para sa pagtatakda ng mga petsa kasama ang mga kaibigan o pagtalakay sa pagpaplano ng mga kaganapan. Bagama't mukhang katulad ito sa isang koleksyon ng mga kalendaryo at note emojis, ang spiral calendar ay may mga natatanging tampok. Mayroon itong mga spiral ring sa itaas at natatanging mga gumagawa para sa mga araw. Nagiging organisado? Gamitin ang iyong kalendaryo!

Keywords: kalendaryo, spiral na kalendaryo, sulatan

Codepoints: 1F5D3 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )